Футболисты «Витебска» примут «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Лидер первенства гродненский «Неман» сыграет в гостях с футболистами «Витебска» (начало в 19.00). В первом круге нынешнего чемпионата витебчане выиграли в Гродно со счетом 1:0. На прошлой неделе «Неман» обыграл на своем поле могилевский «Днепр» (3:1), а «Витебск» на выезде уступил «Слуцку (0:2).



Также сегодня “Нафтан” сыграет в Новополоцке с футболистами “Минска”, а в Солигорске местный “Шахтер” встретится с дзержинским “Арсеналом”.



Вчера брестское “Динамо” разгромило у себя дома мозырскую “Славию” — 3:0, а футболисты “Гомеля” одолели на своей арене гостей из “Сморгони” — 2:1. Лидер бомбардирской гонки габонский нападающий Роди Джуниор Эффаге забил свой 13-й гол.



Еще три игры этого тура состоятся 1 сентября: “Ислочь” (Минский район) — “Слуцк”, “Днепр” (Могилев) — БАТЭ (Борисов). Матч “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — “Динамо” (Минск) перенесен на более поздний срок.



Положение в группе лидеров: “Неман” — 40 очков (18 матчей), “Торпедо-БелАЗ” — 39 (19), “Динамо” (Минск) — 35 (15), “Динамо” (Брест) — 35 (20).