Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

Мартино заявил, что на протяжении нескольких недель Месси работает с мячом под присмотром медицинской бригады и физиотерапевтов. «Также он постепенно встраивается в работу с командой. Это травма, которая длится более шести недель, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и быть абсолютно уверенными в том, что Месси восстановился», — добавил тренер.