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Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего Лионеля Мессию. Его слова приводит Goal.

Источник: Reuters

Мартино заявил, что на протяжении нескольких недель Месси работает с мячом под присмотром медицинской бригады и физиотерапевтов. «Также он постепенно встраивается в работу с командой. Это травма, которая длится более шести недель, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и быть абсолютно уверенными в том, что Месси восстановился», — добавил тренер.

Месси получил травму в финале Кубка Америки-2024, в котором Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0. С тех пор форвард не выходил на поле.

37-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.