Футболисты «Минска» выиграли второй матч кряду, «Нафтан» не побеждает 4 тура

Сегодня в Новополоцке минчане переиграли «Нафтан» с результатом 2:0, забив два мяча подряд в конце перового тайма. На 36-й минуте игры счет открыл Родион Печура, а через три минуты отличился Кирилл Забелин. «Минск» не знает поражений четыре тура подряд, а новополочане столько же не могут выиграть.



Позже лидер чемпионата гродненский «Неман» сыграет в гостях у «Витебска», а в Солигорске местный «Шахтер» будет соперничать с дзержинским «Арсеналом».



Накануне брестское «Динамо» у себя дома одержало крупную викторию над мозырской «Славией» — 3:0, а футболисты «Гомеля» у себя дома были сильнее «Сморгони» — 2:1.



Завтра пройдут еще три встречи: «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк», «Днепр» (Могилев) — БАТЭ (Борисов). Матч «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск) перенесен на более поздний срок.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 40 очков (18 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.