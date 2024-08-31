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Ламин Ямаль побил рекорд в чемпионате Испании

Правый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд экс-футболиста Бояна Кркича по голевым действиям в Ла Лиге до достижения 18 лет.

Источник: Getty Images

17-летний Ямаль заработал 14 баллов по системе «гол+пас» в Ла Лиги (шесть голов и восемь голевых передач в 42 матчах). У Бояна Кркича было 13 баллов. Вингер «Барселоны» сегодня ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Примеры против «Вальядолида».

Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Барселона
7:0
Первый тайм: 3:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 4
31.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Пауло Пессолано
Голы
Барселона
Рафинья
(Пау Кубарси)
20′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
24′
Жюль Кунде
45+2′
Рафинья
(Роберт Левандовски)
64′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
72′
Дани Ольмо
(Ферран Торрес)
83′
Ферран Торрес
(Рафинья)
85′
Составы команд
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
62′
36
Серхи Домингес
8
Педри
62′
16
Фермин Лопес
17
Марк Касадо
61′
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
84′
14
Пабло Торре
9
Роберт Левандовски
73′
7
Ферран Торрес
Вальядолид
13
Карл Хейн
2
Луис Перес
5
Хави Санчес
45′
15
Эрай Джемерт
22
Лукас Роза
20
Станко Юрич
8
Энрике Перес
74′
88′
4
Виктор Месегер
10
Иван Санчес
62′
12
Марио Мартин
84′
21
Селим Амалла
56′
28
Чуки
9
Маркос Андре
56′
14
Хуанми Латаса
11
Рауль Моро
88′
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
4
Фолы
10
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти