Ламин Ямаль побил рекорд в чемпионате Испании

17-летний Ямаль заработал 14 баллов по системе «гол+пас» в Ла Лиги (шесть голов и восемь голевых передач в 42 матчах). У Бояна Кркича было 13 баллов. Вингер «Барселоны» сегодня ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Примеры против «Вальядолида».
Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.