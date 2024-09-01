Салах подтвердил, что проводит свой последний сезон в «Ливерпуле»

«Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.



Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Салаха Sky Sports.