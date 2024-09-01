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Салах подтвердил, что проводит свой последний сезон в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что проводит свой последний сезон в английской команде.

Источник: AP 2023

«Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.

Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Мохамед Салах)
35′
Луис Диас
(Мохамед Салах)
42′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
6
Лисандро Мартинес
40′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
37
Кобби Майну
45+1′
10
Маркус Рэшфорд
4
Маттейс де Лигт
65′
69′
5
Харри Магуайр
18
Каземиру
46′
43
Тоби Коллайер
11
Джошуа Зиркзе
23′
86′
14
Кристиан Эриксен
17
Алехандро Гарначо
69′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
55′
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
83′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
76′
84
Конор Брэдли
7
Луис Диас
66′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
76′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти