Невеста русского вратаря Сафонова. Матвей снова женится после скандала с алиментами — на ком?

К своим 24 годам вратарь сборной России Матвей Сафонов уже успел и жениться, и стать отцом, и развестись. Со своей бывшей супругой футболист знаком еще со школы, а уже через четыре месяца после рождения ребенка молодые родители объявили о разводе. Уже несколько лет экс-супруги проходят судебные разбирательства, из-за чего даже мог сорваться трансфер голкипера в ПСЖ.
Об отношениях со своей новой возлюбленной — Мариной Кондратюк — Сафонов объявил весной 2023 года, а теперь новая пора готовится к свадьбе.
В августе появились сообщения о том, что, по решению суда, Сафонов должен выплатить бывшей супруге около 60 млн рублей долга по алиментам. Кроме того, вплоть до совершеннолетия дочки Матвея Майи футболист обязан отдавать четверть зарплаты. По предварительным подсчетам, это 238 млн рублей за 15 лет.
А в конце месяца стало известно о помолвке Сафонова с Мариной Кондратюк. Об этом сама девушка рассказала в эфире шоу «Это футбол, брат!». «Встаю в очередь на алименты», — иронично прокомментировала она.
В прошлом Марина Кондратюк была стюардессой и часто работала на чартерных рейсах «Краснодара». Вероятно, так и произошло знакомство с Сафоновым, который на тот момент состоял в браке с Анастасией Казачек.
«Иметь вторую женщину в браке сейчас, видимо, считается нормой в обществе. Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Семьи больше нет», — делилась новостью о расставании экс-жена Сафонова.
Об отношениях Сафонова и Кондратюк стало известно в конце 2022 года. Пару спалила супруга Алексея Ионова. В одном из выпусков шоу «Коммент. Биги» она сказала ведущему, что «это жена Матвея Сафонова». В апреле следующего года Сафонов раскрыл все карты. «Знакомьтесь, моя Марина», — подписал совместное фото с возлюбленной Матвей. Тогда и сама девушка перестала скрывать отношения. «После вчерашнего “каминг-аута” я поздравлений получила больше, чем в день рождения. А мы тем временем объявляем себя парой и заселяемся в домик».
До недавнего времени Кондратюк занималась комедией. Она выступала в стендап-клубах Краснодара, а нынешним летом вслед за возлюбленным переехала в Париж. Однако, теперь, видимо, ей придется разрываться на два города. Ведь Кондратюк стала ведущей нового шоу «Карты, деньги, два мяча», в котором в качестве действующих лиц будут жены и возлюбленные российских футболистов. В первом выпуске программы, помимо Кондратюк, снялись супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Дарья Карпина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина и экс-супруга Павла Мамаева Алана Мамаева.
Николай Соников