Невеста русского вратаря Сафонова. Матвей снова женится после скандала с алиментами — на ком?

Об отношениях Сафонова и Кондратюк стало известно в конце 2022 года. Пару спалила супруга Алексея Ионова. В одном из выпусков шоу «Коммент. Биги» она сказала ведущему, что «это жена Матвея Сафонова». В апреле следующего года Сафонов раскрыл все карты. «Знакомьтесь, моя Марина», — подписал совместное фото с возлюбленной Матвей. Тогда и сама девушка перестала скрывать отношения. «После вчерашнего “каминг-аута” я поздравлений получила больше, чем в день рождения. А мы тем временем объявляем себя парой и заселяемся в домик».