Абаскаль на грани отставки в новом клубе. У него та же проблема, что была в «Спартаке»

«Иногда нужно поесть дерьма, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а есть те, которые нельзя. Мы пропустили гол после аута — это недостаток концентрации. То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше…



​​​​​​​От судьи должны быть равные условия в решениях, а этого не было. После первого тайма нам не хватило концентрации. Мы доминировали, атаковали, но не были эффективными. Если в следующий раз мы будем эффективны, результат будет другим».