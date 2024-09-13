«Слуцк» и «Шахтер» откроют программу 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В стартовом поединке 21-го тура футболисты «Слуцка» примут на своем поле солигорский «Шахтер» (начало игры в 17.00). Встреча первого круга нынешнего первенства в Солигорске завершилась победой слуцкой дружины со счетом 2:1. В прошлом туре «Слуцк» в гостях разошелся миром с «Ислочью» (0:0), а «Шахтер» неожиданно крупно проиграл на своей арене дзержинскому «Арсеналу» (0:3).



Завтра лидер чемпионата гродненский «Неман» сыграет на своем поле с «Ислочью», идущие вторыми футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде со «Сморгонью», а в Борисове «Арсенал» будет соперничать с мозырской «Славией». В воскресенье, 15 сентября, «Нафтан» сыграет в Новополоцке с брестским «Динамо», БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет футболистов «Витебска». Два заключительных поединка этого тура состоятся 16 сентября на столичных аренах: «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Минск» — «Гомель».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» (Гродно) — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 38 (16), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.