Сафонов дебютирует за «ПСЖ» уже завтра? Доннарумма рискует пропустить матч

Главный тренер парижан Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии Доннаруммы на тренировке. «Я подумаю об этом (об участии Доннаруммы в игре с “Брестом”. — Прим. “СЭ”) сегодня вечером, — поделился испанец. — Рождение Лео (имя ребенка. — Прим. “СЭ”) — это великолепная новость. На одного парижанина больше. Сегодня он был освобожден, чтобы быть с семьей. Когда ты стал папой, лучше побыть с женой, чем на тренировке. Но у нас нет проблем, он готов. Завтра я первым скажу игрокам, кто начнет матч».