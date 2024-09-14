Футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли «Сморгонь» в чемпионате Беларуси

В первой из них идущие вторыми футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили в гостях «Сморгонь» с сухим счетом 4:0. В первом тайме отличился Алексей Залеский, после перерыва голевой дубль оформил Максим Скавыш, а еще один мяч в ворота хозяев поля забил Илья Руцкий.



Позже лидер чемпионата гродненский «Неман» примет на своей арене «Ислочь» из Минского района, а в Борисове дзержинский «Арсенал» соперничает с мозырской «Славией». Вчера в стартовом поединке этого тура футболисты «Слуцка» и солигорского «Шахтера» сыграли вничью — 0:0.



Завтра «Нафтан» сыграет в Новополоцке с брестским «Динамо», БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет футболистов «Витебска». Два заключительных поединка этого тура состоятся 16 сентября на столичных аренах: «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Минск» — «Гомель».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» (Гродно) — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 42 (20), «Динамо» (Минск) — 38 (16), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.