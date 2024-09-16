«Барселона» разорвала «Жирону» в дерби, в Италии — беспорядки на трибунах и шоу Лукаку и Кварацхелии

У «Валенсии» шансов на спасение не просматривалось. И совсем они испарились, когда блестяще выглядевший Льоренте шведой вырезал подачу к площади ворот, а неудачная попытка удара Самуэла Лино трансформировалась в голевую передачу Гризманну. Это уже тринадцатый мяч француза в ворота «Летучих мышей». Чаще (14) раз он огорчал только «Атлетик». Всего же у Антуана 190 результативных ударов в ла лиге. На горизонте крутой юбилей, который за всю историю турнира отметили всего десять футболистов. Получается, в полном порядке у «матрасников» не только привычные герои, но и новые, ведь кроме Галлахера свой первый гол в Испании забил поставивший в игре точку Хулиан Альварес.