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«Бавария» на выезде разгромила «Вердер» со счётом 5:0 в матче Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и «Бавария».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:0.

В составе «Баварии» отличились Майкл Олисе (дважды), Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. «Вердер» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка.

В параллельных матчах «Бохум» и «Хольштайн» сыграли вничью — 2:2, «Унион» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1, а «Фрайбург» разгромил «Хайденхайм» — 3:0.

Вердер
0:5
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Германия, Тур 4
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Оле Вернер
Венсан Компани
Голы
Бавария
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
23′
Джамал Мусиала
(Майкл Олисе)
32′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
57′
Майкл Олисе
60′
Серж Гнабри
(Гарри Кейн)
65′
Составы команд
Вердер
1
Михаэль Цеттерер
3
Антони Юнг
4
Никлас Штарк
8
Митчелл Вайзер
14
Сенне Линен
20
Романо Шмид
5
Амос Пипер
79′
22
Хулиан Малатини
27
Феликс Агу
87′
2
Оливье Деман
6
Йенс Стаге
66′
28
Скелли Альверо
7
Марвин Дукш
46′
19
Деррик Кен
17
Марко Грюлль
46′
42
Кеке Топп
Бавария
26
Свен Ульрайх
2
Дайот Упамекано
77′
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
27
Конрад Лаймер
38′
57′
22
Рафаэл Геррейру
45
Александр Павлович
68′
70′
16
Жоау Пальинья
9
Гарри Кейн
76′
25
Томас Мюллер
11
Кингсли Коман
57′
7
Серж Гнабри
17
Майкл Олисе
70′
10
Лерой Сане
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
25
0
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
4
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вердер
Бавария
Чемпионат Германии: таблица и календарь