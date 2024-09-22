Сафонов пропустил первый же удар в створ. Обидный дебют россиянина за «ПСЖ» в чемпионате

К этому времени «Реймс» уже выигрывал со счётом 1:0. К сожалению, Сафонов пропустил в чемпионате Франции после первого же удара по своим воротам. Хозяевам удалась редкая контратака, японец Ито выполнил кросс справа на своего соотечественника Накамуру, а форварду помог удачный отскок мяча. Японец свободно бил с семи-восьми метров. Матвей дотянулся до мяча, но тот нырнул в сетку от рук голкипера. Понятно, что россиянин не виноват в голе, однако было бы куда лучше начать карьеру в Лиге 1 с чудесного спасения. На всё это глядел с трибун стадиона в Реймсе конкурент Доннарумма.