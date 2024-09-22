«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче пятого тура чемпионата Италии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла римский «Лацио» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дважды с пенальти отличился Альберт Гюдмюндссон (49-я, 90-я минуты), у гостей мяч забил Марио Хила (41).
«Лацио» (7 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Серии A. «Фиорентина» (6) одержала первую победу в текущем чемпионате и располагается на 10-й строчке.
В следующем туре «Лацио» 29 сентября на выезде встретится с «Торино», «Фиорентина» в этот же день в гостях сыграет с «Эмполи».