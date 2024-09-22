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«Фиорентина» обыграла «Лацио» в матче пятого тура чемпионата Италии

«Фиорентина» обыграла «Лацио» и одержала первую победу в чемпионате Италии.

Источник: Andrea Martini/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла римский «Лацио» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дважды с пенальти отличился Альберт Гюдмюндссон (49-я, 90-я минуты), у гостей мяч забил Марио Хила (41).

«Лацио» (7 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Серии A. «Фиорентина» (6) одержала первую победу в текущем чемпионате и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Лацио» 29 сентября на выезде встретится с «Торино», «Фиорентина» в этот же день в гостях сыграет с «Эмполи».

Фиорентина
2:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 5
22.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Марко Барони
Голы
Фиорентина
Альберт Гудмундссон
49′
Альберт Гудмундссон
90′
Лацио
Марио Хила
(Нуну Тавареш)
41′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
90+4′
37
Пьетро Комуццо
4
Эдоардо Бове
21
Робин Гозенс
11′
20
Мойзе Кин
3
Кристиано Бираги
42′
46′
16
Лука Раньери
28
Лукас Мартинес Куарта
46′
10
Альберт Гудмундссон
23
Андреа Кольпани
81′
11
Жонатан Иконе
32
Данило Катальди
83′
29
Ясин Адли
38
Роландо Мандрагора
65′
99
Кристиан Куаме
Лацио
94
Иван Проведель
4
Патрисио Габаррон
86′
30
Нуну Тавареш
89′
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
90′
10
Маттиа Дзакканьи
14
Тиджани Нослин
22
Гаэтано Кастровилли
61′
6
Никола Ровелла
29
Мануэль Лаццари
69′
77
Адам Марушич
18
Густав Исаксен
26′
61′
20
Лум Чауна
19
Булай Диа
68′
9
Родригес Педро
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
10
11
Фолы
15
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
Лацио
Чемпионат Италии: таблица и календарь