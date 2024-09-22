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Брестское «Динамо» одержало третью победу кряду в чемпионате Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» продлили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК брестское "Динамо"

Сегодня в заключительном поединке 22-го тура брестчане обыграли на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 2:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Свирепа и Герман Барковский, а после перерыва Руслан Мялковский отыграл один мяч.

Еще два сегодняшних матча также завершились с результатом 2:1 — борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над «Ислочью», а могилевский «Днепр» был сильнее футболистов «Сморгони».

Результаты остальных встреч этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 2:2, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 0:0, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1.

Положение в группе лидеров: «Неман» — 46 очков (21 матч), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (18), «Динамо» (Брест) — 41 (22).

Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.

В следующем туре встречаются:

27 сентября
БАТЭ — «Шахтер», «Гомель» — «Динамо» (Брест),

28 сентября
«Слуцк» — «Арсенал», «Сморгонь» — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь»,

29 сентября
«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Днепр», «Неман» — «Славия».

Динамо Брс
Первый тайм: 0:0
Арсенал Д
Футбол, Беларусь, 22-й тур
22.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
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Динамо Брс
Арсенал Д
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь