Брестское «Динамо» одержало третью победу кряду в чемпионате Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 22-го тура брестчане обыграли на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 2:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Свирепа и Герман Барковский, а после перерыва Руслан Мялковский отыграл один мяч.



Еще два сегодняшних матча также завершились с результатом 2:1 — борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над «Ислочью», а могилевский «Днепр» был сильнее футболистов «Сморгони».



Результаты остальных встреч этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 2:2, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 0:0, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 46 очков (21 матч), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (18), «Динамо» (Брест) — 41 (22).



Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 14 мячей.



В следующем туре встречаются:



27 сентября

БАТЭ — «Шахтер», «Гомель» — «Динамо» (Брест),



28 сентября

«Слуцк» — «Арсенал», «Сморгонь» — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь»,



29 сентября

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Днепр», «Неман» — «Славия».