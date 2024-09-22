Артета: «Игроки “Арсенала” совершили чудо, продержавшись в меньшинстве 56 минут на “Этихаде”

«Я очень горжусь своей командой. Мы играли в тяжелой обстановке против лучшей команды в мире. То, что случилось после счета 2:1 — другая история, и я бы не хотел комментировать удаление Троссара.



Очевидно, это уже чудо, что мы продержались 56 минут на “Этихаде” вдесятером. То, что мы сделали, невероятно.



Несомненно, я очень разочарован из-за того, что мы держались до 97-й минуты. Но я невероятно горжусь своими игроками, которые так сражались сегодня на поле», — цитирует Артету BBC Sport.