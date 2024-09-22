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Артета: «Игроки “Арсенала” совершили чудо, продержавшись в меньшинстве 56 минут на “Этихаде”

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги ничейного гостевого матча с «Манчестер Сити» (2:2) в 5-м туре АПЛ.

Источник: Getty Images

Лондонцы вели со счетом 2:1 и перед перерывом остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Леандро Троссар. Весь второй тайм «канониры» провели в глубокой обороне и пропустили гол на последних секундах матча.

«Я очень горжусь своей командой. Мы играли в тяжелой обстановке против лучшей команды в мире. То, что случилось после счета 2:1 — другая история, и я бы не хотел комментировать удаление Троссара.

Очевидно, это уже чудо, что мы продержались 56 минут на “Этихаде” вдесятером. То, что мы сделали, невероятно.

Несомненно, я очень разочарован из-за того, что мы держались до 97-й минуты. Но я невероятно горжусь своими игроками, которые так сражались сегодня на поле», — цитирует Артету BBC Sport.

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
9′
Джон Стоунс
90′
Арсенал
Риккардо Калафьори
22′
Габриэл Магальяйнс
45′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
23′
3
Рубен Диаш
45′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
31
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь