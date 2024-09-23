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Владелец футбольного клуба «Рома» выкупил контрольный пакет акций английского «Эвертона»

Сделка ожидает одобрения регулирующих органов чемпионата Англии.

Источник: Silvia Lore/Getty Images

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Консорциум американца Дэна Фридкина приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что сделка ожидает одобрения регулирующих органов чемпионата Англии, Футбольной ассоциации Англии и управления финансового контроля. По информации журналиста Бена Джейкобса, консорциум Фридкина приобрел 94,1% акций клуба. Консорциум Фридкина также владеет итальянской «Ромой» и французским «Каном». Инвестор ранее вложил 200 млн в строительство новой арены «Эвертона», работы планируют завершить в 2024 году.

«Мы рады достигнутому соглашению о том, чтобы стать попечителями этого культового футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки. С нетерпением ждем возможности обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона “Эвертона” в доке Брэмбли-Мур (место строительства нового стадиона клуба — прим. ТАСС)», — приводит комментарий представителя консорциума пресс-служба клуба.

После пяти туров текущего сезона чемпионата Англии «Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав одно очко. В сезоне-2023/24 команда финишировала на 15-м месте, набрав 40 очков в 38 матчах.

Эвертон
Рома
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