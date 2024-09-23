Владелец футбольного клуба «Рома» выкупил контрольный пакет акций английского «Эвертона»

«Мы рады достигнутому соглашению о том, чтобы стать попечителями этого культового футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки. С нетерпением ждем возможности обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона “Эвертона” в доке Брэмбли-Мур (место строительства нового стадиона клуба — прим. ТАСС)», — приводит комментарий представителя консорциума пресс-служба клуба.