«Сити» против «Арсенала» — теперь вражда

Ключ к пониманию лежит в цитате Бернарду Силвы: «Разница в том, что “Ливерпуль” уже выигрывал АПЛ. “Арсенал” — нет. “Ливерпуль” уже выигрывал Лигу чемпионов. “Арсенал” — нет. “Ливерпуль” всегда играл с нами на победу. В этом отношении матчи против “Арсенала” сильно отличаются от того, что было с “Ливерпулем”. Это другой тип соперничества».