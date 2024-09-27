В Испании высказались о будущем Абаскаля после увольнения из «Гранады»

«Безусловно, Абаскаль сможет найти команду в Испании после увольнения из “Градады”, он получит второй шанс. Думаю, Гильермо не пропадёт как тренер. Если он решит продолжить карьеру в России, вернуться в РПЛ — это тоже будет интересно», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».