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В Испании высказались о будущем Абаскаля после увольнения из «Гранады»

Испанский журналист AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением относительно будущего Гильермо Абаскаля после увольнения из испанской «Гранады».

Источник: Чемпионат.com

«Безусловно, Абаскаль сможет найти команду в Испании после увольнения из “Градады”, он получит второй шанс. Думаю, Гильермо не пропадёт как тренер. Если он решит продолжить карьеру в России, вернуться в РПЛ — это тоже будет интересно», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

В шести играх первенства «Гранада» под руководством Абаскаля набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.

Напомним, Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.

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