«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании по футболу

«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании. В первых семи турах каталонская команда одержала семь побед. «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Осасуна» с 14 очками располагается на шестой строчке.