«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании по футболу

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 2:4 на выезде проиграла «Осасуне» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Анте Будимир (18-я, 72-я минуты), Брайан Сарагоса (28) и Абель Бретонес (85). У проигравших отличились Пау Дельгадо (53) и Ламин Ямаль (89).
«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании. В первых семи турах каталонская команда одержала семь побед. «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Осасуна» с 14 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Барселона» 6 октября примет «Алавес», «Осасуна» 5 октября в гостях сыграет с «Хетафе».