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«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании по футболу

Каталонская команда проиграла «Осасуне» со счетом 2:4.

Источник: Reuters

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 2:4 на выезде проиграла «Осасуне» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Анте Будимир (18-я, 72-я минуты), Брайан Сарагоса (28) и Абель Бретонес (85). У проигравших отличились Пау Дельгадо (53) и Ламин Ямаль (89).

«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании. В первых семи турах каталонская команда одержала семь побед. «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Осасуна» с 14 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Барселона» 6 октября примет «Алавес», «Осасуна» 5 октября в гостях сыграет с «Хетафе».

Осасуна
4:2
Первый тайм: 2:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 8
28.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Ханс-Дитер Флик
Голы
Осасуна
Анте Будимир
(Брайан Сарагоса)
18′
Брайан Сарагоса
(Пабло Ибаньес)
28′
Анте Будимир
72′
Абель Бретонес
85′
Барселона
Пау Виктор
(Херард Мартин)
53′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
89′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
22
Энцо Бойомо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
8
Пабло Ибаньес
61′
3
Хуан Крус
84′
2
Начо Видаль
12
Хесус Аресо
84′
5
Хорхе Эррандо
14
Рубен Гарсия
59′
15
Рубен Пенья
19
Брайан Сарагоса
70′
77′
23
Абель Бретонес
17
Анте Будимир
77′
9
Рауль Гарсия
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
8
Педри
90+6′
7
Ферран Торрес
35
Херард Мартин
70′
3
Алехандро Бальде
36
Серхи Домингес
72′
85′
32
Эктор Форт
14
Пабло Торре
59′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
70′
17
Марк Касадо
18
Пау Виктор
59′
11
Рафинья
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
8
12
Фолы
4
9
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь