«Ювентус» расторгнет контракт с Погба, сообщили СМИ

Погба был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года, после того как стало известно о том, что он провалил допинг-тест. В пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе», были обнаружены метаболиты тестостерона. По данным СМИ, допинг-проба B футболиста также дала положительный результат. В феврале антидопинговая прокуратура дисквалифицировала Погба на четыре года. Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании в организм запрещенного вещества. Адвокаты Погба отклонили сделку, по которой спортсмен должен был признать вину. Француз подал апелляцию.