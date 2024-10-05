«Ювентус» расторгнет контракт с Погба, сообщили СМИ

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба с четырех до полутора лет, он сможет возобновить тренировки в январе 2025 года. Официального вердикта CAS на данный момент нет.
Погба может вернуться на поле уже в марте 2025 года, однако, по данным источника, руководство «Ювентуса» намерено расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке из-за большой зарплаты француза. Действующий договор Погба с «Юве» рассчитан до лета 2026 года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон. Ранее во время дисквалификации полузащитник был переведен на минимальную зарплату (около двух тысяч евро в месяц), 10-й номер Погба уже перешел турецкому футболисту туринцев Кенану Йылдызу.
По данным издания, ожидается, что Погба продолжит карьеру в североамериканской MLS.
Погба был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года, после того как стало известно о том, что он провалил допинг-тест. В пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе», были обнаружены метаболиты тестостерона. По данным СМИ, допинг-проба B футболиста также дала положительный результат. В феврале антидопинговая прокуратура дисквалифицировала Погба на четыре года. Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании в организм запрещенного вещества. Адвокаты Погба отклонили сделку, по которой спортсмен должен был признать вину. Француз подал апелляцию.
Погба 31 год. В сезоне-2023/24 он успел провести два матча в Серии A. Французский полузащитник вернулся в «Ювентус» летом 2022 года. Ранее Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год и четырежды становился чемпионом Италии с «бьянконери». Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.