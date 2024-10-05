Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АПЛ отказала «Манчестер Сити» в переносе первых матчей после клубного чемпионата мира

Команда просила перенести матчи из-за участия в клубном чемпионате мира.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) отклонила просьбу «Манчестер Сити» в переносе первых туров сезона-2025/26 из-за участия команды в клубном чемпионате мира. Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Сезон в Английской премьер-лиге начинается в августе. Сообщается, что запрос о переносе первых туров нового сезона подавал также лондонский «Челси».

«Премьер-лига не позволила нам отложить первые две игры для восстановления, — сказал Гвардиола. — Огромное им спасибо. Я не знаю, сыграем ли мы больше матчей, чем в сезоне, когда мы выиграли требл (чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23 — прим. ТАСС)».

В 2025 году клубный чемпионат мира впервые пройдет с участием 32 команд. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние 4 победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также представитель страны-хозяйки. Команды будут распределены на восемь групп по четыре в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Соревнование планируют проводить раз в четыре года. Ожидается, что призовой фонд турнира составит $2,5 млрд. В 2026 году США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира.

Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь