АПЛ отказала «Манчестер Сити» в переносе первых матчей после клубного чемпионата мира

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) отклонила просьбу «Манчестер Сити» в переносе первых туров сезона-2025/26 из-за участия команды в клубном чемпионате мира. Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит агентство Reuters.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Сезон в Английской премьер-лиге начинается в августе. Сообщается, что запрос о переносе первых туров нового сезона подавал также лондонский «Челси».
«Премьер-лига не позволила нам отложить первые две игры для восстановления, — сказал Гвардиола. — Огромное им спасибо. Я не знаю, сыграем ли мы больше матчей, чем в сезоне, когда мы выиграли требл (чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23 — прим. ТАСС)».
В 2025 году клубный чемпионат мира впервые пройдет с участием 32 команд. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние 4 победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также представитель страны-хозяйки. Команды будут распределены на восемь групп по четыре в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.
Соревнование планируют проводить раз в четыре года. Ожидается, что призовой фонд турнира составит $2,5 млрд. В 2026 году США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира.