АПЛ отказала «Манчестер Сити» в переносе первых матчей после клубного чемпионата мира

В 2025 году клубный чемпионат мира впервые пройдет с участием 32 команд. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние 4 победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также представитель страны-хозяйки. Команды будут распределены на восемь групп по четыре в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.