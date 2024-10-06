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Неймар намерен приобрести остров в Бразилии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет купить остров Илья-дус-Джапао. Об этом сообщает Portal Leo Dias.

Источник: AP 2023

Остров расположен в муниципалитете Ангра-дус-Рейс, входящий в штат Рио-де-Жанейро.

Площадь острова составляет 2,5 гектара. Добраться до него можно только на вертолете или катере. Жилая зона, включающая пять спален и семь ванных комнат, рассчитана на 10 гостей.

Первоначально недвижимость была оценена в 74 млн реалов (около 12,35 млн евро). Но из-за того, что владелец спешит продать недвижимость, цена упала, что привело к увеличению спроса.

Другие футболисты тоже интересовались возможностью приобрести остров, но сейчас ближе всех к заключению сделки именно Неймар. Бразилец вместе с шейхом Мухаммадом Бинхатти арендовал остров на период с 9 по 12 октября для тест-драйва.