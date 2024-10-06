Неймар намерен приобрести остров в Бразилии

Другие футболисты тоже интересовались возможностью приобрести остров, но сейчас ближе всех к заключению сделки именно Неймар. Бразилец вместе с шейхом Мухаммадом Бинхатти арендовал остров на период с 9 по 12 октября для тест-драйва.