Секс-контракты футболистов. Как это устроено?

В сентябре под подозрения попал 27-летний нападающий «Валенсии» Рафа Мир. По версии следствия, он познакомился с двумя девушками на дискотеке, пригласил их домой, где вместе с другом изнасиловал, а затем выгнал из дома полуголыми. Это заметила соседка, которая и обратилась в местную полицию. Вскоре испанца и его друга арестовали. Сам Мир, который только летом перешел в «Валенсию» из «Севильи», не признает вину и уверяет, что все произошло по согласию. Теперь это придется доказывать.