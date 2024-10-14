Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секс-контракты футболистов. Как это устроено?

Контракты «на сексуальные отношения по обоюдному согласию» — новый тренд испанского и в целом европейского футбола.

Источник: Sports.ru

После серии громких обвинений в изнасилованиях футболисты все чаще добавляют в интимную жизнь юридический регламент.

Отношения можно уложить в договор? Как это работает? А работает ли вообще?

«Стороны предоставляют тела в распоряжение друг друга…»

Секс-контракты появились даже не позавчера. Вероятно, самый ранний прецедент среди знаменитостей — голливудский роман Сильвестра Сталлоне и Бриджитт Нильсен (вместе снимались в «Рокки 4» и «Кобре») из середины 80-х.

Перед свадьбой пара заключила контракт, по которому Сталлоне мог заниматься с женой сексом не больше пяти раз в неделю в четко определенных позах. Финансовые условия: актер платил 100 тысяч долларов ежемесячно плюс 10 тысяч за каждое соитие с супругой, премия за беременность — 5 млн долларов. Сталлоне расстался с Нильсен через полтора года, когда застал ее с секретаршей. Сексуально-юридические развлечения обошлись актеру в 16 млн долларов.

Сейчас шаблонные формы подобных соглашений можно найти на англоязычных юридических сайтах: например, БДСМ-контракт (да-да, тот самый — с «доминантой» и «сабмиссив»).

Но для европейского футбола это что-то новенькое.

«Я получил такой контракт от иностранного футболиста, поэтому подозреваю, что они используются в других странах в соответствии с другим законодательством», — рассказал президент Национальной школы футбольных тренеров Испании (CENAFE) Мигель Галан на испанском телешоу En boca de todos («У всех на устах»).

Форму соглашения Галан разместил в соцсетях.

Дальше стороны определяют вариации допустимых сексуальных взаимодействий: интимные прикосновения, поцелуи с/без введения языка в рот, использование секс-игрушек, диджитал-проникновение (то есть с помощью пальцев), оральный, вагинальный и анальный секс, а также интригующие «иные действия» (необходимо вписать дополнительно). Ублажать друг друга вне договорных рамок допустимо, но согласие должно фиксироваться «с помощью аудиозаписывающего устройства».

Но самый обсуждаемый фрагмент сделки выглядит так.

Источник: Sports.ru

Упростим канцелярит: соглашение фактически допускает пункт «непреднамеренного насилия», который в Испании уже называют «случайным изнасилованием».

Не раскрывая имен, Галан сообщил: использовать такой контракт могли как минимум два игрока из Ла Лиги и один из третьего испанского дивизиона.

«Мне известно, что профессиональные футболисты также пользовались мобильным приложением, в котором дается согласие на вступление в половую связь», — подтвердил Галан в эфире Antena 3.

«Если сегодня не будет секса, на завтра ты должен мне два»

Джессика Гойкоэчеа, на тот момент девушка защитника «Бетиса» Марка Бартры, в майском эфире программы La Resistencia пожаловалась, что во время двухнедельного отдыха на Бали у нее не было возможности проводить время с партнером, а «вопрос мастурбации осложнялся тем, что она делила виллу с шестью другими людьми».

«В течение этого месяца мы все же были вместе [остальные] 10−15 дней. И каждый день, когда виделись, мы должны были выполнять наши обязательства [заниматься сексом]. Если в какой-то день мы уставали, на следующий — в два раза больше», — добавил Бартра из зала.

«Если в один прекрасный день этого [секса] не будет, на следующий день ты должен мне два!» — моментально подтвердила Джессика.

«Очень хорошее обязательство. То, что ты не доел на ужине, пойдет на завтрак», — добавил ведущий.

В июле пара рассталась. Причины не уточнялись.

Должны ли они дальше исполнять договор? Скорее всего, нет. Неисполнение договора по причинам «эмоционального состояния» не считается нарушением, а еще обязательства можно прекратить по взаимному согласию в любой момент.

О некоем «соглашении об отношениях» с девушкой также рассказывал форвард «Реала» Эндрик, но без интимных подробностей: там запреты на использование определенных слов, «резкие изменения поведения» и зависимости. А еще они должны говорить друг другу «Я люблю тебя» при любой возможности.

Очевидно, глубинная причина таких контрактов вовсе не в количестве поцелуев и любовных признаний — в первую очередь это попытка регулировать согласие на секс. Цель закрепленных подписями интимных причуд футболистов — избежать обвинений в изнасиловании. Даже от девушек, с которыми находятся в отношениях.

«Только “да” — значит “да”. Теперь в Испании важно вербально проговорить или подписать согласие на секс

В теории права существуют две основные модели законодательства против сексуального насилия:

● Без согласия, где изнасилование — сексуальный акт, на который другой человек не давал согласие (действует в Бельгии, Канаде, Индии).

● По принуждению, где изнасилование — сексуальный акт с применением насилия, физической силы или с помощью угроз насилия или физической силы (действует в Бразилии, Китае, Франции).

Главное отличие в квалификации преступления: в первом случае обвинению достаточно доказать, что жертва просто не дала согласие на половой акт, во втором — необходимо аргументировать принуждение.

В ряде стран (Хорватия, Греция, Австрия) смешанные нормы: одна — для сексуального насилия, совершенного по принуждению, другая (менее тяжкая) — совершенного без принуждения, но и без согласия.

Форма согласия на секс зависит от юрисдикции и не всегда должна быть устной или задокументированной. Например, в некоторых американских штатах действия могут быть восприняты судом как подразумеваемое согласие: наличие предыдущих отношений с предполагаемым насильником (например, дружба, свидание, сожительство или брак), согласие на сексуальный контакт в предыдущих случаях, флирт или «провокационная» одежда.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин (она же Стамбульская конвенция) гласит: «Согласие должно быть дано добровольно, в результате свободного волеизъявления человека, оцененного в контексте сопутствующих обстоятельств».

В Испании в октябре 2022 года принят закон о всеобъемлющей гарантии сексуальной свободы (Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual), который сделал согласие на секс (или его отсутствие) ключевым фактором в квалификации изнасилования.

Изменения приняты после громкого дела, известного как «нападение волчьей стаи»: в 2016 году пятеро субъектов надругались над 18-летней девушкой во время фестиваля бега быков в Памплоне.

В суде утверждалось, что видеозапись с телефонов насильников, на которой женщина неподвижна и с закрытыми глазами, — это «молчаливое доказательство согласия». В 2019 году каждому дали по девять лет лишения свободы по менее тяжкому обвинению в насилии и… кражу мобильного телефона жертвы.

Дело привело к массовым протестам по всей стране и испанской версии движения #MeToo (#Cuéntalo, «Расскажи свою историю»). Только после этого преступление переквалифицировали в изнасилование — срок наказания вырос до 15 лет каждому.

Правительство Испании заявило о намерении изменить уголовный кодекс. Теперь по закону под названием «только “да” — значит “да” (ley del solo sí es sí) при половом акте “согласие должно быть утвердительным и не может считаться данным по умолчанию или выражено молчанием”. В противном случае секс может быть расценен как изнасилование.

Всего через пару месяцев испанские юридические новации опробовал на себе экс-защитник «Барсы» Дани Алвес: после посещения каталонского клуба Sutton он был обвинен в изнасиловании девушки. Футболист признал факт секса, но заявил, что все произошло по обоюдному согласию — на этом строилась линия защиты. Но доказательств не было, а девушка настаивала на обратном. В феврале 2024 года экс-игроку сборной Бразилии дали 4,5 года тюрьмы и 5 лет условно.

Это первое громкое сексуальное преступление после пересмотра испанского уголовного законодательства, но, похоже, не последнее.

В сентябре под подозрения попал 27-летний нападающий «Валенсии» Рафа Мир. По версии следствия, он познакомился с двумя девушками на дискотеке, пригласил их домой, где вместе с другом изнасиловал, а затем выгнал из дома полуголыми. Это заметила соседка, которая и обратилась в местную полицию. Вскоре испанца и его друга арестовали. Сам Мир, который только летом перешел в «Валенсию» из «Севильи», не признает вину и уверяет, что все произошло по согласию. Теперь это придется доказывать.

Очевидно, секс-сделка со случайной знакомой затруднительна — вряд ли кто-то носит с собой пустые бланки соглашений. Именно для спонтанной близости в Испании и разработали специальное мобильное приложение, но иногда даже аудио- или видеозаписи согласия может быть достаточно. Но есть обязательные условия: запись должна быть сделана добровольно без признаков монтажа (в данном случае необходимо предоставить экспертное заключение), а речь на ней разборчива.

«Чтобы записи могли быть использованы в судебном процессе, нужно принять во внимание множество аспектов, — подтверждает в исследовании судебной практики испанский юрист Жозефина Морено — Например, предполагается, что собеседник записывает другого по договоренности, не спонтанно. В любом случае оценка таких доказательств остается на усмотрение судьи».

При этом видеозапись не должна нарушать право на неприкосновенность частной жизни: то есть суд не примет визуальную фиксацию, сделанную в общественных местах, в туалетах или примерочных.

Очевидно, подписанный договор будет более надежным аргументом.

Насколько? Пока непонятно, новые нормы тщательно не проверялись и не анализировались.

Поэтому рассмотрим схожий опыт.

«Молодые люди веселятся и с наступлением ночи оказываются в сексуальной ситуации…» Пример Швеции, где новые нормы появились раньше

В Швеции модель квалификации изнасилований, основанная на отсутствии согласия, работает с 2018 года. Национальный совет по предупреждению преступности (Brå) изучил 362 судебных решения 2019 года об изнасилованиях. Согласно исследованию, количество обвинительных приговоров увеличилось на 75% (с 190 в 2017 году до 333 в 2019-м).

Отмечается, что дела во многом похожи, но есть одно отличие — новые реже касаются изнасилований в отношениях. В большинстве случаев речь идет о молодых людях, которые «веселятся по выходным, а с наступлением ночи оказываются в сексуальной ситуации, которая, по мнению пострадавшей стороны, представляет собой акт нападения».

Вескими доказательствами в суде в основном служили записи и показания свидетелей. При обвинительных приговорах четко устанавливалось: жертва была застигнута врасплох, не подавала никаких сигналов о желании вступить в половой акт или реагировала пассивно.

Нередки случаи, когда секс, начавшийся по обоюдному согласию, переходил в несогласие из-за внезапной физической грубости насильника или совершения определенных действий, на которые пострадавшая сторона не соглашалась.

Про письменные согласия на секс не упоминается — вероятно, при их существовании дела просто не доходили до суда.

В любом случае секс-контракт выглядит как юридический оберег.

«Ни один нотариус не зарегистрирует такой договор». Возможны ли какие-то секс-контракты в России?

Рассмотрим два юридических вопроса: возможность заключения секс-контракта и включения в него согласия на «непреднамеренное насилие».

1. Российские законы прямо не предусматривают договор сексуального согласия, но это не значит, что такое соглашение запрещено.

«Гражданский кодекс гарантирует свободу договора — стороны могут заключить соглашения как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами, — поясняет Спортсу» «адвокат коллегии “Седьмой Мост” Константин Островский. — Так что такое соглашение возможно, но я подобного в своей практике не встречал. Но почему нет? Главное, чтобы его положения не противоречили закону.

Правда, ни один нотариус в России такой договор не заверит, потому что они [нотариусы] удостоверяют соглашения, которые носят материальный характер. А в данном случае затрагиваются личные неимущественные права. Так что это будет обычная письменная форма.

2. В России (в отличие от Испании) действует модель законодательства против сексуального насилия, основанная на принуждении: изнасилование — «сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

«Ситуация с непреднамеренным изнасилованием — точно не пройдет, — считает Константин Островский. — Даже если стороны о чем-то подобном договорятся, неготовность партнера нарушает половую свободу, гарантированную конституцией. Такой пункт будет признан ничтожным при судебном разбирательстве».

Резюмируем: интим-соглашения в России возможны, но абсолютно точно не для защиты от обвинения в изнасиловании.

***

Вступившая в силу в 2014 году Стамбульская конвенция (подписанная всеми членами Евросоюза и ратифицированная подавляющим большинством) рекомендует странам-участницам криминализировать «несогласованные действия сексуального характера». Хотя 20 из 27 стран ратифицировали договор, только 13 (в том числе Испания) обновили уголовные кодексы.

Хотя в Испании не обошлось и без побочного эффекта: одновременно реформа сократила сроки тюремного заключения за менее тяжкие преступлений сексуального характера, после чего некоторым правонарушителям сократили сроки заключения по апелляции. За год в общей сложности 1155 преступников воспользовались лазейкой для смягчения приговоров, а еще 117 были освобождены из тюрьмы. Парламент страны ищет решения, которые призваны закрыть лазейку.

В 2023 году Европарламент одобрил определение изнасилования как сексуального акта при отсутствии согласия (напомним, что есть модель, где основной критерий — применение силы или угрозы). Для окончательного принятия необходимо квалифицированное большинство государств-членов в Европейском совете: на начало 2024 года 12 государств высказались за, 10 против, а пять еще не определились. Принятие директивы позволит синхронизировать нормы во всех странах Евросоюза.

Мнения полярные

«Этот закон — результат храбрости, упорства и достоинства девушки, которая знала, как она хочет жить, не будучи осужденной никем, и которая решила идти вперед», — гордится мама жертвы изнасилования в Памплоне в 2016 году.

«Отныне ни одной женщине не придется доказывать, что насилие или запугивание были применены, чтобы это [изнасилование] было признано тем, чем оно является», — считает испанский министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

«Нужно развивать эмпатию и интеллект, чтобы понимать момент и есть ли согласие с обеих сторон, — уверена руководитель отдела испанской федерации планирования семьи Филомена Руджеро. — Мы должны уметь общаться и перестать предполагать, чего хочет другой человек».

«Если ты хочешь переспать с кем-то, тебе нужно приглашать адвоката и попросить подписать документы. Я этого не понимаю, — негодует экс-президент “Валенсии” Пако Роч. — Женщина равна мужчине. Я говорю это всегда. Но чего я не понимаю, так это того бреда, который происходит сейчас».

«Думаю, такому контракту нет места», — уверен президент CENAFE Мигель Галан.

«Больная сделка», — пестрит заголовком The Sun.

В Испанию пришла новая правовая реальность, в которой секс-контракт — средство юридической контрацепции.

Игорь Сергеев