Минское «Динамо» догнало «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионы страны в перенесенном матче 18-го тура победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:1. В составе минчан отличились бразильский легионер Раи и Алексей Гаврилович, хозяева ответили голом Антона Сучкова.



После этой виктории у динамовцев стало 53 очка, набранных в 22 проведенных встречах, столько же у «Немана», который сыграл на два матча больше. На третьем месте футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», у которых 45 зачетных баллов после 23 игр.