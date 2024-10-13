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Минское «Динамо» догнало «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» догнали гродненский «Неман» в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня действующие чемпионы страны в перенесенном матче 18-го тура победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:1. В составе минчан отличились бразильский легионер Раи и Алексей Гаврилович, хозяева ответили голом Антона Сучкова.

После этой виктории у динамовцев стало 53 очка, набранных в 22 проведенных встречах, столько же у «Немана», который сыграл на два матча больше. На третьем месте футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», у которых 45 зачетных баллов после 23 игр.

Нафтан
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 18-й тур
13.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Атлант
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нафтан
Динамо Мн
Неман
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