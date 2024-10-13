Сегодня действующие чемпионы страны в перенесенном матче 18-го тура победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:1. В составе минчан отличились бразильский легионер Раи и Алексей Гаврилович, хозяева ответили голом Антона Сучкова.
После этой виктории у динамовцев стало 53 очка, набранных в 22 проведенных встречах, столько же у «Немана», который сыграл на два матча больше. На третьем месте футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», у которых 45 зачетных баллов после 23 игр.
Минское «Динамо» догнало «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» догнали гродненский «Неман» в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионы страны в перенесенном матче 18-го тура победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:1. В составе минчан отличились бразильский легионер Раи и Алексей Гаврилович, хозяева ответили голом Антона Сучкова.
Футбол, Беларусь, 18-й тур
13.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
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Вадим Скрипченко
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Желтые карточки
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