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«Ты испортил футбол». Лука Тони обратился к Хосепу Гвардиоле при встрече

Бывший футболист Лука Тони обсудил с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой его тактику.

Лука Тони: «Ты испортил футбол ложной девяткой. Из-за этого я не мог найти команду четыре года. Можешь ли ты сказать, что использовал ложную девятку только с Месси? Тебе нравятся (классические) центральные нападающие?»;

Хосеп Гвардиола: «У меня Холанд забил 60 голов. Мы взяли с ним требл. Но центральные нападающие должны быть хорошими, понимаешь?»;

Лука Тони: «Хорошо, но прекращай уже с ложной девяткой. Большие центральные нападающие лучше».

Лука Тони завершил игровую карьеру в 2016 году. Будучи футболистом он выступал на позиции центрального нападающего за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Рома», «Фиорентина», «Ювентус», «Аль-Наср», «Верона».

Манчестер Сити
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