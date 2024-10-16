«Ты испортил футбол». Лука Тони обратился к Хосепу Гвардиоле при встрече

Лука Тони: «Ты испортил футбол ложной девяткой. Из-за этого я не мог найти команду четыре года. Можешь ли ты сказать, что использовал ложную девятку только с Месси? Тебе нравятся (классические) центральные нападающие?»;
Хосеп Гвардиола: «У меня Холанд забил 60 голов. Мы взяли с ним требл. Но центральные нападающие должны быть хорошими, понимаешь?»;
Лука Тони: «Хорошо, но прекращай уже с ложной девяткой. Большие центральные нападающие лучше».
Лука Тони завершил игровую карьеру в 2016 году. Будучи футболистом он выступал на позиции центрального нападающего за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Рома», «Фиорентина», «Ювентус», «Аль-Наср», «Верона».