Экс-игрок «МЮ» Гринвуд снова станет отцом. Мама будущего ребенка — девушка, обвинявшая его в насилии

Самого Мейсона пару раз выпускали на свободу под залог, однако он дважды нарушал условия. Ему было запрещено контактировать с предполагаемой жертвой, но Гринвуд пытался наладить с ней отношения. Затем выяснилось, что в октябре 2022 года он оплатил покупку в онлайн-магазине, которую затем доставили Робсон. Скандальная история с нападающим разрешилась лишь в феврале 2023-го. С нападающего сняли все обвинения и прекратили судебный процесс.