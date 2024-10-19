Кондратьев назвал самого перспективного белорусского нападающего

«В Беларуси есть талантливая молодёжь, они развиваются. Барковский — отличный центральный нападающий. Он приносит огромную пользу и брестскому “Динамо”, и сборной. Здорово цепляется за мячи, открывается. Посмотрите, сколько передач он уже отдал в Бресте. Герман умеет отдавать и забивать. Это самый перспективный нападающий среди молодых», — приводит слова Кондратьева Legalbet.by.