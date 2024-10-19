Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» догнало «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

В домашнем поединке 25-го тура действующие чемпионы страны переиграли мозырскую «Славию» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Вадим Пигас, а прсле перерыва Стивен Альфред забил второй гол.

Источник: БЕЛТА

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» догнало гродненский «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 25-го тура действующие чемпионы страны переиграли мозырскую «Славию» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Вадим Пигас, а прсле перерыва Стивен Альфред забил второй гол. Еще один фаворит гродненский «Неман» также у себя дома с таким же результатом победил футболистов «Слуцка», а «Сморгонь» выиграла на своем поле у солигорского «Шахтера». В Новополоцке местный «Нафтан» потерпел крупное поражение от «Витебска» — 0:4.

Остальные матчи этого тура пройдут 20 октября. Центральным станет поединок в Жодино, где встретятся два претендента на призовые места — «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Кроме того, БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» дзержинский «Арсенал», футболисты «Минска» сыграют с «Ислочью», а «Гомель» у себя дома поспорит с могилевским «Днепром».

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 56 очков (23 матча), «Неман» — 56 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Витебск» — 41 (25). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 25-й тур
19.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Михаил Мартинович
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мн
Славия М
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь