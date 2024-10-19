Минское «Динамо» догнало «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» догнало гродненский «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 25-го тура действующие чемпионы страны переиграли мозырскую «Славию» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Вадим Пигас, а прсле перерыва Стивен Альфред забил второй гол. Еще один фаворит гродненский «Неман» также у себя дома с таким же результатом победил футболистов «Слуцка», а «Сморгонь» выиграла на своем поле у солигорского «Шахтера». В Новополоцке местный «Нафтан» потерпел крупное поражение от «Витебска» — 0:4.
Остальные матчи этого тура пройдут 20 октября. Центральным станет поединок в Жодино, где встретятся два претендента на призовые места — «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Кроме того, БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» дзержинский «Арсенал», футболисты «Минска» сыграют с «Ислочью», а «Гомель» у себя дома поспорит с могилевским «Днепром».
Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 56 очков (23 матча), «Неман» — 56 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Витебск» — 41 (25). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 15 мячей.