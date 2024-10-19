Минское «Динамо» догнало «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» догнало гродненский «Неман» в таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В домашнем поединке 25-го тура действующие чемпионы страны переиграли мозырскую «Славию» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Вадим Пигас, а прсле перерыва Стивен Альфред забил второй гол. Еще один фаворит гродненский «Неман» также у себя дома с таким же результатом победил футболистов «Слуцка», а «Сморгонь» выиграла на своем поле у солигорского «Шахтера». В Новополоцке местный «Нафтан» потерпел крупное поражение от «Витебска» — 0:4.