В ходе сегодняшнего обсуждения этого вопроса на заседании исполнительного комитета АБФФ были высказаны разные точки зрения. По итогам дискуссии было принято решение сохранить количество команд. Предыдущий опыт сокращения элитного дивизиона белорусского футбола был признан неудачным.
За всю суверенную историю чемпионата Беларуси в высшей лиге на протяжении 22 сезонов играло 16 команд, семь раз было 14 команд и на протяжении пяти лет было 12 клубов.
Исполком АБФФ: в 2025 году в высшей лиге чемпионата Беларуси останется 16 клубов
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком ассоциации «Белорусская федерация футбола» считает сокращение высшей лиги нецелесообразным, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе сегодняшнего обсуждения этого вопроса на заседании исполнительного комитета АБФФ были высказаны разные точки зрения. По итогам дискуссии было принято решение сохранить количество команд. Предыдущий опыт сокращения элитного дивизиона белорусского футбола был признан неудачным.