Матч чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом» перенесли из-за наводнения

В Болонье на прошлой неделе за несколько часов выпало 175 мм осадков, что привело к разливу рек и затоплению улиц. Населению рекомендовали не выходить из дома и оставаться на верхних этажах жилищ, было объявлено о закрытии школ. Нынешняя волна непогоды привела уже к четвертому по счету наводнению в Эмилии-Романье за последние полтора года.