Матч чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом» перенесли из-за наводнения

РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Матч девятого тура чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом» перенесен из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Встреча должна была пройти 26 октября. Новая дата матча пока не определена.
В Болонье на прошлой неделе за несколько часов выпало 175 мм осадков, что привело к разливу рек и затоплению улиц. Населению рекомендовали не выходить из дома и оставаться на верхних этажах жилищ, было объявлено о закрытии школ. Нынешняя волна непогоды привела уже к четвертому по счету наводнению в Эмилии-Романье за последние полтора года.
«Милан» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Болонья» набрала 9 очков и располагается на 12-й строчке.