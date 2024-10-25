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Матч чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом» перенесли из-за наводнения

Игра должна была пройти 26 октября на поле «Болоньи».

Источник: Massimiliano Donati/Getty Images

РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Матч девятого тура чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом» перенесен из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча должна была пройти 26 октября. Новая дата матча пока не определена.

В Болонье на прошлой неделе за несколько часов выпало 175 мм осадков, что привело к разливу рек и затоплению улиц. Населению рекомендовали не выходить из дома и оставаться на верхних этажах жилищ, было объявлено о закрытии школ. Нынешняя волна непогоды привела уже к четвертому по счету наводнению в Эмилии-Романье за последние полтора года.

«Милан» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Болонья» набрала 9 очков и располагается на 12-й строчке.

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