«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в матче чемпионата Испании по футболу

«Реал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из 42 матчей. В предыдущий раз команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве страны 24 сентября 2023 года. Тогда сильнее «Реала» оказался «Атлетико» (3:1). Более продолжительная серия без поражений в чемпионате Испании была у «Барселоны» в 2017—2018 годах и составляла 43 матча.