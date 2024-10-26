«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в матче чемпионата Испании по футболу

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 4:0 обыграла мадридский «Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Два мяча забил Роберт Левандовский (54-я, 56-я минуты), по одному голу на счету Ламина Ямаля (77) и Рафиньи (85).
«Реал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из 42 матчей. В предыдущий раз команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве страны 24 сентября 2023 года. Тогда сильнее «Реала» оказался «Атлетико» (3:1). Более продолжительная серия без поражений в чемпионате Испании была у «Барселоны» в 2017—2018 годах и составляла 43 матча.
«Барселона» набрала 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Реал» потерпел первое поражение в текущем турнире, команда из Мадрида с 24 очками располагается на второй строчке.
В следующем туре «Барселона» 3 ноября на своем поле сыграет с «Эспаньолом», «Реал» 2 ноября на выезде сыграет с «Валенсией».