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«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в матче чемпионата Испании по футболу

«Реал» прервал серию без поражений, которая составляла 42 матча.

Источник: Reuters

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 4:0 обыграла мадридский «Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Два мяча забил Роберт Левандовский (54-я, 56-я минуты), по одному голу на счету Ламина Ямаля (77) и Рафиньи (85).

«Реал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из 42 матчей. В предыдущий раз команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве страны 24 сентября 2023 года. Тогда сильнее «Реала» оказался «Атлетико» (3:1). Более продолжительная серия без поражений в чемпионате Испании была у «Барселоны» в 2017—2018 годах и составляла 43 матча.

«Барселона» набрала 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Реал» потерпел первое поражение в текущем турнире, команда из Мадрида с 24 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Барселона» 3 ноября на своем поле сыграет с «Эспаньолом», «Реал» 2 ноября на выезде сыграет с «Валенсией».

Реал
0:4
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Марк Касадо)
54′
Роберт Левандовски
(Алехандро Бальде)
56′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Рафинья
(Иньиго Мартинес)
84′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
87′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
80′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
23
Ферлан Менди
86′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Барселона
13
Иньяки Пенья
82′
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
69′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
8
Педри
87′
6
Гави
90′
16
Фермин Лопес
46′
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
44′
65′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
17
12
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь