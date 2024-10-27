«Реал» проведет расследование инцидента с проявлением расизма в матче с «Барселоной»

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Реал» проведет расследование из-за проявления расизма в матче чемпионата Испании с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Встреча между командами прошла 26 октября в Мадриде и завершилась победой «Барселоны» (4:0). По информации газеты Mundo Deportivo, расизму подвергся нападающий каталонской команды Ламин Ямаль, когда праздновал забитый гол во втором тайме.
«Реал» решительно осуждает любое поведение, предполагающее расизм, ксенофобию или насилие в футболе и спорте, и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона. Клуб начал расследование с целью найти и идентифицировать авторов этих прискорбных и постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры", — говорится в сообщении.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 30 очков в 11 турах. «Реал» занимает второе место с 24 очками. «Барселона» прервала 42-матчевую беспроигрышную серию «Реала» в национальном первенстве, не позволив сопернику повторить рекорд турнира по этому показателю. Рекордсменом является «Барселона», которая не знала поражений на протяжении 43 игр.