«Реал» проведет расследование инцидента с проявлением расизма в матче с «Барселоной»

«Реал» решительно осуждает любое поведение, предполагающее расизм, ксенофобию или насилие в футболе и спорте, и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона. Клуб начал расследование с целью найти и идентифицировать авторов этих прискорбных и постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры", — говорится в сообщении.