Экс-тренер «Арсенала» возглавил группу ФИФА по благосостоянию игроков

В состав группы также вошли представители национальных ассоциаций, конфедераций, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Ассоциации европейских клубов (ECA) и Ассоциации мировых лиг.
Целью рабочей группы является изучение вариантов внедрения подходящих и эффективных мер защиты игроков с операционной, медицинской, нормативной и юридической точек зрения. Кроме того, группа должна подготовить рекомендации, основанные на последних научных исследованиях в области физического и психического здоровья игроков. Первое заседание группы запланировано в ближайшие недели.
Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Он привел «канониров» к трем чемпионским титулам в Англии, в одном из сезонов команда не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве. После завершения карьеры тренера француз занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.