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Экс-тренер «Арсенала» возглавил группу ФИФА по благосостоянию игроков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию футбола Арсен Венгер возглавил рабочую группу по вопросам социального обеспечения игроков, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

В состав группы также вошли представители национальных ассоциаций, конфедераций, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Ассоциации европейских клубов (ECA) и Ассоциации мировых лиг.

Целью рабочей группы является изучение вариантов внедрения подходящих и эффективных мер защиты игроков с операционной, медицинской, нормативной и юридической точек зрения. Кроме того, группа должна подготовить рекомендации, основанные на последних научных исследованиях в области физического и психического здоровья игроков. Первое заседание группы запланировано в ближайшие недели.

Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Он привел «канониров» к трем чемпионским титулам в Англии, в одном из сезонов команда не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве. После завершения карьеры тренера француз занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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