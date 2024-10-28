Экс-тренер «Арсенала» возглавил группу ФИФА по благосостоянию игроков

Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Он привел «канониров» к трем чемпионским титулам в Англии, в одном из сезонов команда не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве. После завершения карьеры тренера француз занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.