Минские динамовцы вышли в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионы обыграли на своей арене дзержинский «Арсенал» со счетом 2:0 в заключительном поединке 26-го тура. После этой виктории подопечные Вадима Скрипченко набрали 59 очков и опередили гродненский «Неман», который в этом туре сыграл вничью в Бресте с местными динамовцами — 2:2.



Результаты остальных встреч: «Славия» (Мозырь) — «Сморгонь» — 0:0, «Слуцк» — БАТЭ (Борисов) — 0:1, «Днепр» (Могилев) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Минск» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:0, «Витебск» — «Гомель» — 0:1.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 59 очков (24 матча), «Неман» — 57 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 49 (25), «Динамо» (Брест) — 42 (26). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей.



В следующем туре встречаются:



1 ноября. «Днепр» — «Динамо» (Брест);



2 ноября. «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Минск» — «Славия», БАТЭ — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск»;



3 ноября. «Нафтан» — «Шахтер», «Сморгонь» — «Арсенал», «Гомель» — «Ислочь».