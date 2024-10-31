Всё или ничего: судьбоносные выходные для Миранчука и Слуцкого

Ближайшие выходные станут определяющими для двух зарубежных команд с российскими представителями. В США «Атланта» полузащитника Алексея Миранчука сражается за выход в ¼ финала Кубка МЛС (высшая лига местного чемпионата) с командой восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси «Интер Майами» и в это воскресенье попытается сравнять счет в серии до двух побед. А тем временем в Китае команда главного тренера Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» проведет заключительный матч в борьбе за чемпионский титул.
Что ждет Алексея Миранчука
Бывший полузащитник «Аталанты» присоединился к новой команде с похожим названием летом, в самый разгар сезона МЛС. И Алексей сходу стал ключевым игроком стартового состава американского клуба: после «вводных» 29 минут в дебютном матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 августа в каждом из последующих матчей регулярного чемпионата Миранчук играл по 90 минут. И уже в четвертом матче сумел забить первый гол за новую команду, да еще какой: красивым дальним ударом в ворота команды Месси и тем самым помог «Атланте» уйти от поражения в матче против «Интер Майами» (2:2). Мало того, этот гол был номинирован лигой на звание лучшего в сезоне (совсем скоро должны быть объявлены результаты голосования).
Но на этом Миранчук не остановился. После гола в ворота «Интера» Алексей забил в следующем матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». Они же пострадали от россиянина спустя чуть больше двух недель в домашней для «Атланты» игре, где к голу Миранчук добавил еще и результативный пас. Итого: 3+1 по системе «гол+пас» в девяти матчах «регулярки» при постоянной игровой практике. Для начала, в условиях пребывания в новой стране — очень даже неплохо.
Но дальше начался самый ответственный момент сезона — плей-офф, где каждая осечка может стать роковой. В квалификационном раунде «Атланте» достался «Монреаль». Миранчук провел на поле весь матч и отметился голевой передачей. Итог — 2:2 и серия пенальти, в которой точнее оказалась команда россиянина. И сам Алексей тоже поучаствовал в серии, успешно пробив с «точки».
В ⅛ финала «Атланта» попала на «Интер Майами», которому она ни разу не проиграла в регулярном чемпионате (3:1 в гостях и 2:2 дома). Однако в первом матче плей-офф «Интер» праздновал успех (2:1), а Миранчук был впервые заменен, да еще и относительно рано — в перерыве после первого тайма. Но даже в эти 45+ минут россиянин выглядел неплохо: отдал 11 точных передач из 11, создал один голевой момент и в двух случаях из четырех выиграл позиционную борьбу. Но этого, увы, оказалось недостаточно.
Месси же провел полный матч, сам не забил, но отдал голевую. В двух голах «Майами» в этом матче поучаствовали все три бывших одноклубника по «Барселоне»: Луис Суарес забил в первом тайме, а Жорди Альба с паса Месси — во втором.
3 ноября «Атланта» Миранчука попытается спасти серию на своем поле, чтобы решить всё 10-го числа в Майами. В противном случае сезон для Алексея и его команды завершится досрочно.
Что ждет Леонида Слуцкого
У Леонида Слуцкого и его «Шанхая» развязка сезона достигла своего апогея. В чемпионате китайской Суперлиги остался всего один тур, и в нем определится судьба чемпионского титула. За него борются два клуба из Шанхая — «Порт» и «Шэньхуа». И первые пока что опережают вторых, но всего на одно очко.
Все матчи 30-го тура пройдут одновременно — 2 ноября в 10:30 мск. «Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Тяньцзинем» (шестая команда лиги), а «Шанхай Шэньхуа» отправится в гости к «Чэнду» (третья команда лиги). Каждому из двух соперников шанхайских команд с турнирной точки зрения уже ничего не нужно, и это одинаково хорошо и плохо для команды Слуцкого. С одной стороны, можно рассчитывать на победу над «Чэнду». С другой стороны, этого будет недостаточно для завоевания чемпионского титула, если «Шанхай Порт» наберет три очка в игре с таким же немотивированным «Тяньцзинем». А этого исключать нельзя.
Расклады простые и совсем не безнадежные для Слуцкого: «Шэньхуа» станет чемпионом, если обыграет «Чэнду», а «Порт» потеряет очки в игре с «Тяньцзинем». А если «Порт» и вовсе проиграет, то «Шэньхуа» в своем матче устроит и ничья. Если «Порт» побеждает, то никакое чемпионство «Шэньхуа» не светит. Так что драма будет что надо!
Оба «Шанхая» идут вплотную почти с начала сезона. Начиная с 8-го тура «Порт» не опускался в чемпионате ниже второго места. Символично, что это началось после очного матча с «Шэньхуа», в котором была зафиксирована ничья 1:1. Начиная с 11-го тура «Порт» лидировал в турнирной таблице вплоть до 27-го тура включительно. На этой дистанции состоялся гостевой матч 23-го тура с «Шэньхуа» Слуцкого, в котором «Порт» потерпел поражение 1:3.
Что касается пути «Шэньхуа», то они позабыли о третьей строчке уже со 2-го тура. И вплоть до 10-го тура оставались на первом месте, пока их не сдвинул «Порт». И после этого команда Слуцкого оказалась в роли догоняющих. Обогнала лишь однажды — в 28-м туре, когда «Порт» уступил «Чэнду» 3:1. Однако счастье продлилось недолго — уже в следующем туре всё вернулось на круги своя: «Шэньхуа» сыграл вничью с «Шэньчжэнем» (2:2), а «Порт» оказался сильнее «Цанчжоу» (1:0).
Так что теперь судьба чемпионства не целиком в руках Слуцкого. Нужно рассчитывать на сенсацию в параллельном матче главного конкурента.
Алексей Михайлов