Всё или ничего: судьбоносные выходные для Миранчука и Слуцкого

Все матчи 30-го тура пройдут одновременно — 2 ноября в 10:30 мск. «Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Тяньцзинем» (шестая команда лиги), а «Шанхай Шэньхуа» отправится в гости к «Чэнду» (третья команда лиги). Каждому из двух соперников шанхайских команд с турнирной точки зрения уже ничего не нужно, и это одинаково хорошо и плохо для команды Слуцкого. С одной стороны, можно рассчитывать на победу над «Чэнду». С другой стороны, этого будет недостаточно для завоевания чемпионского титула, если «Шанхай Порт» наберет три очка в игре с таким же немотивированным «Тяньцзинем». А этого исключать нельзя.