Тренер «Баварии» Компани высказался о проблемах с составом перед матчем с «Унионом»

«Жаль, когда игроки отсутствуют. У нас 18 игроков в форме, поэтому у меня есть 18 вариантов на эту позицию. Очевидно, что за последние несколько недель было много игр. Я полностью уверен в других ребятах и ​​в составе. Эрик Дайер и Дайо Юпамекано — не единственные игроки, которых не хватает на этой позиции. Но мы не хотим искать оправданий», — приводит слова Компани Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).