«Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает

И уже не в первый раз приходится констатировать, что с нынешним подбором игроков старые рецепты не слишком действенны. Аналогов Бен Йеддера в атаке нет, а все нападающие — Эмболо, Иленикена и травмированный сейчас Балогун — стилистически похожи. За весь первый тайм у «Монако» не было ни одного очевидного момента для взятия ворот. Территориальное преимущество и перспективные подходы присутствовали, но не более. Например, попытка Головина атаковать из-за штрафной принесла лишь угловой и внеплановую паузу в игре, так как мяч попал сопернику в голову, и тот оказался в нокдауне. А в эпизоде, где Головину не удалось зацепиться за мяч в центре поля, началась контратака «Анже», которая увенчалась выстрелом в верхний угол от бывшего игрока «Монако» Аулу. Летом 2018-го его, кстати, покупали вместе с Головиным.