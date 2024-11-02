Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает

Неудачная серия монегасков продолжается.

Источник: AFP 2023

Если в Лиге чемпионов у «Монако» все замечательно, то в национальном первенстве монегаски в последних турах притормозили и лишились лидерства. Причем что против «Лилля» (0:0), что с «Ниццей» (1:2) красно-белые оставались в меньшинстве. А еще — кроме дисквалифицированных Тезе и Вандерсона — Ади Хюттер не мог рассчитывать на Закарию. Капитан почувствовал дискомфорт на разминке перед дерби Лазурного берега и пока не восстановился, но если в Ницце экстренную замену провели строго по позиции (вышел Магасса), то в пятницу было принято редкое для нынешнего сезона решение — вернуться к классическим для команды 4−2−2−2. Александр Головин отправился в опорную зона на помощь Камара, а ближе к атаке играли Минамино и признанный лучшим футболистом октября Аклиуш.

И уже не в первый раз приходится констатировать, что с нынешним подбором игроков старые рецепты не слишком действенны. Аналогов Бен Йеддера в атаке нет, а все нападающие — Эмболо, Иленикена и травмированный сейчас Балогун — стилистически похожи. За весь первый тайм у «Монако» не было ни одного очевидного момента для взятия ворот. Территориальное преимущество и перспективные подходы присутствовали, но не более. Например, попытка Головина атаковать из-за штрафной принесла лишь угловой и внеплановую паузу в игре, так как мяч попал сопернику в голову, и тот оказался в нокдауне. А в эпизоде, где Головину не удалось зацепиться за мяч в центре поля, началась контратака «Анже», которая увенчалась выстрелом в верхний угол от бывшего игрока «Монако» Аулу. Летом 2018-го его, кстати, покупали вместе с Головиным.

И ведь не скажешь, что это было стечение обстоятельств. Гости в атаке смотрелись даже ярче и совсем не напоминали команду, которая находится рядом с зоной стыков. Между тем Хюттер накануне своего 50-го матча во главе красно-белых отмечал качественную игру соперника и прогресс «Анже» в результатах. Гостевые ничьи в Тулузе (1:1) и Марселе (1:1) в этом плане показательны даже больше, чем добытая неделю назад первая в сезоне победа над «Сент-Этьеном» (4:2). А еще официальный сайт «Монако» привел статистику Opta, согласно которой княжеская команда на пару с «Анже» — команды, который вступают в единоборства чаще всех в лиге 1.

То есть изначально было ясно — легкой жизни не будет. А так как первый тайм прошел по максимально неудачному сценарию, уже в перерыве Хюттер поменял растворившегося на поле Иленикену на третьего атакующего полузащитника Бен Сегира. По сути, иных резервов у хозяев просто не было, а вторую замену провели уже в концовке, когда хозяева пошли ва-банк, и на поле появился 18-летний Буабре. Для юноши, который играл в этом сезоне в юношеской Лиге УЕФА, это был дебют на таком уровне.

Похоже, в этот момент у Хюттера окончательно пропала вера в продление результативной серии Эмболо. Забивший в двух матчах подряд швейцарец испортил два отличных момента, атакуя с линии площади ворот. В первом случае Фофана сумел отразить его удар ногой. Во втором — после комбинации с участием Головина и Минамино — дело обернулось тем, что мяч полетел куда-то в сторону от ворот. В целом же игра вторые 45 минут шла на одной части поля, а Головин, действуя ближе к атаке, показал, что там он гораздо эффективнее.

Еще одним запоминающимся действием россиянина стал пас в штрафную, где Бен Сегир не смог пройти двух защитников и тщетно надеялся на то, что его падение принесет хозяевам спасительный пенальти. А на последней добавленной минуте защитники «Анже» в одной атаке заблокировали удары Минамино и Головина из штрафной. Маловато, чтобы оправдать слова главного тренера, который говорил: команда должна показать, что она вернулась.

Кадровый кризис «Монако» вылился в кризис игровой. В пятницу прервались сразу две серии монегасков — из одиннадцати беспроигрышных встреч на «Луи II» и из семи побед над «Анже», который совсем не безнадежен. Теперь «ПСЖ» может уйти в отрыв на шесть очков, а «Марсель» и «Лилль» — сравняться с монегасками.

Андрей Кузичев

Монако
0:1
Первый тайм: 0:1
Анже
Футбол, Франция, Тур 10
1.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Александр Дюжо
Голы
Анже
Жан-Эд Аолу
(Джим Аллевина)
29′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
12
Кайю Энрике
84′
20
Кассум Уттара
15
Ламин Камара
17′
80′
42
Саймон Буабре
21
Джордж Иленихенья
46′
7
Элисс Бен Сегир
Анже
30
Яхья Фофана
2
Карлан Аркус
21
Жордан Лефор
26
Флоран Анин
10
Химад Абделли
24
Эммануэль Биумла
93
Харис Белькебла
6
Жан-Эд Аолу
72′
15
Пьеррик Капель
89′
18
Джим Аллевина
60′
14
Яссин Бельхдим
7
Ибраима Ньян
90′
99
Бамба Дьенг
28
Фарид Эль Мелали
72′
19
Эстебан Леполь
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Анже
Чемпионат Франции: таблица и календарь