В сегодняшнем домашнем поединке 27-го тура минчане вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Александр Селява. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко продолжали владеть инициативой, и на исходе часа игрового времени Даниил Куликов установил окончательный результат.
Конкурент столичных динамовцев в борьбе за чемпионский титул гродненский «Неман» также добился победы, разгромив на поле «Борисов-Арены» футболистов БАТЭ — 3:0. Голы забили Гулжигит Алыкулов, Павел Савицкий и Максим Кравцов.
Также сегодня футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с мозырской «Славией» — 1:1. В последнем сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут гостей из «Витебска». Вчера брестское «Динамо» уверенно переиграло в Могилеве местный «Днепр» — 3:0.
Остальные встречи 27-го тура состоятся 3 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — «Шахтер» (Солигорск), «Сморгонь» — «Арсенал» (Дзержинск), «Гомель» — «Ислочь» (Минский район).
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 49 (25), «Динамо» (Брест) — 45 (27), «Витебск» — 41 (26). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 16 забитых мячей. −0-
Минское «Динамо» сохранило лидерство в футбольном чемпионате Беларуси
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победило «Слуцк» со счетом 2:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке 27-го тура минчане вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Александр Селява. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко продолжали владеть инициативой, и на исходе часа игрового времени Даниил Куликов установил окончательный результат.
Вадим Скрипченко
Виталий Павлов
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