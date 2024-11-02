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Минское «Динамо» сохранило лидерство в футбольном чемпионате Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победило «Слуцк» со счетом 2:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем домашнем поединке 27-го тура минчане вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Александр Селява. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко продолжали владеть инициативой, и на исходе часа игрового времени Даниил Куликов установил окончательный результат.

Конкурент столичных динамовцев в борьбе за чемпионский титул гродненский «Неман» также добился победы, разгромив на поле «Борисов-Арены» футболистов БАТЭ — 3:0. Голы забили Гулжигит Алыкулов, Павел Савицкий и Максим Кравцов.

Также сегодня футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с мозырской «Славией» — 1:1. В последнем сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут гостей из «Витебска». Вчера брестское «Динамо» уверенно переиграло в Могилеве местный «Днепр» — 3:0.

Остальные встречи 27-го тура состоятся 3 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — «Шахтер» (Солигорск), «Сморгонь» — «Арсенал» (Дзержинск), «Гомель» — «Ислочь» (Минский район).

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 49 (25), «Динамо» (Брест) — 45 (27), «Витебск» — 41 (26). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 16 забитых мячей. −0-

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 27-й тур
2.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Виталий Павлов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мн
Слуцк
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