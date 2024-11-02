Минское «Динамо» сохранило лидерство в футбольном чемпионате Беларуси

В сегодняшнем домашнем поединке 27-го тура минчане вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Александр Селява. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко продолжали владеть инициативой, и на исходе часа игрового времени Даниил Куликов установил окончательный результат.



Конкурент столичных динамовцев в борьбе за чемпионский титул гродненский «Неман» также добился победы, разгромив на поле «Борисов-Арены» футболистов БАТЭ — 3:0. Голы забили Гулжигит Алыкулов, Павел Савицкий и Максим Кравцов.



Также сегодня футболисты «Минска» у себя дома разошлись миром с мозырской «Славией» — 1:1. В последнем сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут гостей из «Витебска». Вчера брестское «Динамо» уверенно переиграло в Могилеве местный «Днепр» — 3:0.



Остальные встречи 27-го тура состоятся 3 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — «Шахтер» (Солигорск), «Сморгонь» — «Арсенал» (Дзержинск), «Гомель» — «Ислочь» (Минский район).



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 49 (25), «Динамо» (Брест) — 45 (27), «Витебск» — 41 (26). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 16 забитых мячей. −0-