Футболисты «Гомеля» сыграли вничью с «Ислочью» в матче чемпионата Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 27-го тура гомельчане на своей арене разошлись миром с «Ислочью» из Минского района — 0:0. «Гомель» не проигрывает в шести поединках подряд, одержав три виктории и трижды сыграв вничью.



В первом сегодняшнем матче «Нафтан» в Новополоцке не смог одолеть солигорский «Шахтер» — ничья 0:0. Футболисты «Сморгони» у себя дома со счетом 1:0 выиграли у дзержинского «Арсенала», для которого это четвертое фиаско кряду.



Все фавориты свои встречи провели вчера. Лидеры первенства футболисты минского «Динамо» победили у себя дома гостей из «Слуцка» — 2:0, идущий вторым гродненский «Неман» разгромил на выезде борисовский БАТЭ со счетом 3:0, с таким же результатом жодинские торпедовцы обыграли на своем поле футболистов «Витебска», а брестские динамовцы победили в гостях могилевский «Днепр». Кроме того, «Минск» сыграл вничью с мозырской «Славией» — 1:1.



Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (27). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.



В центральном поединке следующего тура 11 ноября «Неман» примет на своей арене минское «Динамо». Кроме того, в 27-м туре встретятся: