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Футболисты «Гомеля» сыграли вничью с «Ислочью» в матче чемпионата Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» продлили беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном поединке 27-го тура гомельчане на своей арене разошлись миром с «Ислочью» из Минского района — 0:0. «Гомель» не проигрывает в шести поединках подряд, одержав три виктории и трижды сыграв вничью.

В первом сегодняшнем матче «Нафтан» в Новополоцке не смог одолеть солигорский «Шахтер» — ничья 0:0. Футболисты «Сморгони» у себя дома со счетом 1:0 выиграли у дзержинского «Арсенала», для которого это четвертое фиаско кряду.

Все фавориты свои встречи провели вчера. Лидеры первенства футболисты минского «Динамо» победили у себя дома гостей из «Слуцка» — 2:0, идущий вторым гродненский «Неман» разгромил на выезде борисовский БАТЭ со счетом 3:0, с таким же результатом жодинские торпедовцы обыграли на своем поле футболистов «Витебска», а брестские динамовцы победили в гостях могилевский «Днепр». Кроме того, «Минск» сыграл вничью с мозырской «Славией» — 1:1.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (27). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.

В центральном поединке следующего тура 11 ноября «Неман» примет на своей арене минское «Динамо». Кроме того, в 27-м туре встретятся:

  • 8 ноября. «Витебск» — «Днепр», «Славия» — «Нафтан»
  • 9 ноября. «Динамо» (Брест) — БАТЭ, «Арсенал» — «Минск», «Слуцк» — «Сморгонь»
  • 10 ноября. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — «Гомель».

Гомель
0:0
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 27-й тур
3.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Виталий Жуковский
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гомель
Ислочь
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь