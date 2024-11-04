Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок

Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня.