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Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок

ГААГА, 4 ноя — РИА Новости. Слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям нидерландского футболиста Квинси Промеса отложены на неопределенный срок из-за необходимости заслушать показания свидетелей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Дилан де Хаан.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Апелляционный суд Амстердама в начале октября отклонил большинство запросов адвокатов Промеса по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата. Ранее защита футболиста запросила суд предоставить ей возможность провести дополнительные расследования.

«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», — сообщил де Хаан агентству в понедельник.

По его словам, причиной отсрочки слушаний является необходимость заслушать показания четырех свидетелей.

Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня.

В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Спартак