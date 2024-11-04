Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок

Апелляционный суд Амстердама в начале октября отклонил большинство запросов адвокатов Промеса по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата. Ранее защита футболиста запросила суд предоставить ей возможность провести дополнительные расследования.
«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», — сообщил де Хаан агентству в понедельник.
По его словам, причиной отсрочки слушаний является необходимость заслушать показания четырех свидетелей.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня.
В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.