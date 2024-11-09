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Брестское «Динамо» победило футболистов БАТЭ в чемпионате Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 28-го тура состоялись на чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Одни из претендентов на место в призовой тройке футболисты брестского «Динамо» принимали на своей арене борисовский БАТЭ и выиграли со счетом 2:0.

В Борисове дзержинский «Арсенал» разошелся миром с футболистами «Минска» — 0:0, а футболисты «Слуцка» у себя дома с таким же результатом завершили встречу с гостями из «Сморгони».

Вчера «Витебск» на своем поле со счетом 2:1 одержал волевую викторию над могилевским «Днепром», который после этой неудачи потерял шансы остаться в высшей лиге. Мозырская «Славия», не побеждавшая с 3 августа, выиграла у себя дома у новополоцкого «Нафтана» — 1:0.

Еще два матча состоятся завтра: «Ислочь» сыграет в Молодечно с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске местный «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В понедельник, 11 ноября, в Гродно в центральном поединке этого тура сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе российского форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.

Динамо Брс
2:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 28-й тур
9.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
Александр Михайлов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Брс
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Чемпионат Беларуси: таблица и календарь