Брестское «Динамо» победило футболистов БАТЭ в чемпионате Беларуси

Одни из претендентов на место в призовой тройке футболисты брестского «Динамо» принимали на своей арене борисовский БАТЭ и выиграли со счетом 2:0.



В Борисове дзержинский «Арсенал» разошелся миром с футболистами «Минска» — 0:0, а футболисты «Слуцка» у себя дома с таким же результатом завершили встречу с гостями из «Сморгони».



Вчера «Витебск» на своем поле со счетом 2:1 одержал волевую викторию над могилевским «Днепром», который после этой неудачи потерял шансы остаться в высшей лиге. Мозырская «Славия», не побеждавшая с 3 августа, выиграла у себя дома у новополоцкого «Нафтана» — 1:0.



Еще два матча состоятся завтра: «Ислочь» сыграет в Молодечно с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске местный «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В понедельник, 11 ноября, в Гродно в центральном поединке этого тура сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе российского форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.