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Рууд ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Нидерландец Рууд ван Нистелрой покинул тренерский штаб английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: AFP 2023

28 октября в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был отправлен нидерландец Эрик тен Хаг. Ван Нистелрой был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах одержал три победы и один раз сыграл вничью. Ранее клуб объявил, что новым главным тренером будет португалец Рубен Аморим.

Ван Нистелрою 48 лет, ранее он тренировал нидерландский ПСВ, с которым стал обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве игрока нидерландец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год и в составе команды стал чемпионом Англии, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Кубка английской лиги.

Манчестер Юнайтед
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