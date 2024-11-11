Рууд ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Ван Нистелрою 48 лет, ранее он тренировал нидерландский ПСВ, с которым стал обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве игрока нидерландец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год и в составе команды стал чемпионом Англии, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Кубка английской лиги.