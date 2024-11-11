Минское «Динамо» сохранило лидерство в чемпионате Беларуси

Сегодняшняя встреча двух главных фаворитов в Гродно началась с атак хозяев поля. Минут 20 подопечные Игоря Ковалевича имели большое преимущество, но гости спокойно оборонялись и постепенно выровняли игру. Однако до перерыва никому не удалось открыть счет. Во второй половине встречи игра шла на встречных курсах, обе команды имели немало возможностей забить мяч, но этого так и не произошло. Дружина Вадима Скрипченко по-прежнему опережает гродненцев на два очка, имея две игры в запасе.



Вчера место в призовой тройке обеспечили себе футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», одолевшие в Молодечно «Ислочь» из Минского района — 1:0. В Солигорске местный «Шахтер», впервые за все годы покидающий высшую лигу, уступил футболистам «Гомеля» — 1:2. Второй гол в составе гостей забил лучший бомбардир нынешнего чемпионата Роди Джуниор Эффаге, в активе которого стало 17 мячей.



Результаты остальных встреч 28-го тура: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск» — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Слуцк» — «Сморгонь» — 0:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 2:1.



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 63 очка (26 матчей), «Неман» — 61 (28), «Торпедо-БелАЗ» — 55 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Витебск» — 44 (28).



Сейчас в чемпионате наступил перерыв до 23 ноября, связанный с международными матчами национальной сборной Беларуси.



В 29-м, предпоследнем, туре встретятся:



23 ноября. «Нафтан» (Новополоцк) — «Арсенал» (Дзержинск), «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район), «Сморгонь» — «Неман», «Минск» — «Слуцк»;



24 ноября. «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо» (Брест), «Гомель» — «Славия» (Мозырь).