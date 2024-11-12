— В «Шэньхуа» два отличных молодых защитника — Цзян Шэньлун и Чжу Чэньцзе. Что еще важно: Слуцкий явно получил полный контроль над футбольными решениями в клубе. Один из самых долгоиграющих местных футболистов — Цао Юньдин — был отличным полузащитником, но часто деструктивное влиял на команду, ругался с тренерами, которые не брали в команду его друзей. В предыдущие годы Цао использовал свои отношения с гендиректором, чтобы манипулировать главным тренером или оказывать на него давление — так, чтобы тот приглашал в «Шэньхуа» близких игроку людей. Но в июне Цао поссорился со Слуцким, был исключен из команды и с тех пор не попадал в нее (Цао Юньдин по-прежнему принадлежит «Шэньхуа». — Sport24). Это говорит о том, что Слуцкий способен ставить футбольные вопросы на первое место. Именно поэтому команда добилась успеха в этом году. Больше никакой коррупционной чепухи! Слуцкий убрал ее.