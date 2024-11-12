«Слуцкий убрал коррупцию. Ему могут предложить сборную Китая». Все о чуде русского тренера в Поднебесной

Завершился сезон в чемпионате Китая — первый для Леонида Слуцкого. Весь год он держал в лидерах свой «Шанхай Шэньхуа». Интрига бушевала до последнего: за три тура до конца «Шэньхуа» уповал на осечку главного конкурента, «Шанхай Порт», потом взобрался наверх, но в конце концов финишировал вторым. Так или иначе, исторический успех для клуба и российского тренера.
Как он стал возможен? Об этом корреспондент Sport24 Анастасия Драгомир расспросила Кэмерона Уилсона — журналиста, который уже 15 лет живет в Китае и знает о местном футболе все. Его Уилсон освещает на своем сайте Wild East Football, а еще пишет для World Soccer, The Guardian, AFP и Sunday Times.
— Как в Китае отреагировали на назначение Слуцкого?
— В «Шеньхуа» часто меняются тренеры, болельщики привыкли к такому. Китайские болельщики обращают внимание только на грандов — «Баварию», «Реал», «Ман Юнайтед», «Ювентус». На другие лиги почти не смотрят, поэтому Слуцкий и весь российский футбол был чем-то неизвестный.
— Слуцкий показал, что он топ-тренер?
— Его достижения очень впечатляют. Болельщики «Шэньхуа» известны своей жесткостью, иногда даже избыточной. Впрочем, к тому, что иностранных специалистов клуб назначает не очень классных, привыкли. Поэтому Слуцкий заслужил их восхищение. «Шэньхуа» — клуб с длинной историей, и он действительно воплощает культуру шанхайцев, даже их образ жизни. Но на протяжении многих лет им очень и очень плохо управляли. В «Шэньхуа» гремели скандалы, происходили всевозможные возмутительные вещи. Для любого тренера это сложный проект.
— Значит, успех Слуцкого — шок?
— Да, он вызвал легкое удивление. Решения в китайском футболе принимаются правлением клуба — как правило, люди занимают свои посты много лет. Два года назад «Шэньхуа» перешел под контроль местного конгломерата Shanghai Jiushi Group — компании, которая уже управляет баскетбольной командой (тоже «Шанхай Шэньхуа»).
Так или иначе, клуб долгое время оставался одним из самых неудачливых в китайском футболе. А Слуцкий привел его ко второму месту — результат говорит о том, что он делает все правильно. Теперь это человек, который чуть не привел «Шэньхуа» к чемпионству — первому за 29 лет. При этом «Шэньхуа» финишировал с 77 очками — лишь одна команда в истории китайской лиги набрала больше. Собственно, «Шанхай Порт», выигравший лигу. Такой конкуренции не было очень давно!
— Что в команде поменял Слуцкий? Все-таки состав «Шэньхуа» — только третий по стоимости в чемпионате, в нем нет очевидных звезд.
— В «Шэньхуа» два отличных молодых защитника — Цзян Шэньлун и Чжу Чэньцзе. Что еще важно: Слуцкий явно получил полный контроль над футбольными решениями в клубе. Один из самых долгоиграющих местных футболистов — Цао Юньдин — был отличным полузащитником, но часто деструктивное влиял на команду, ругался с тренерами, которые не брали в команду его друзей. В предыдущие годы Цао использовал свои отношения с гендиректором, чтобы манипулировать главным тренером или оказывать на него давление — так, чтобы тот приглашал в «Шэньхуа» близких игроку людей. Но в июне Цао поссорился со Слуцким, был исключен из команды и с тех пор не попадал в нее (Цао Юньдин по-прежнему принадлежит «Шэньхуа». — Sport24). Это говорит о том, что Слуцкий способен ставить футбольные вопросы на первое место. Именно поэтому команда добилась успеха в этом году. Больше никакой коррупционной чепухи! Слуцкий убрал ее.
— Сколько Слуцкий зарабатывает в Китае?
— Точно не знаю, каковы зарплаты сейчас — но, очевидно, они намного меньше, чем в годы сумасшедшего вливания денег в китайский футбол. Верю: Слуцкий и его помощники получают конкурентоспособную зарплату по сравнению с другими крупными азиатскими лигами, такими как Япония и Южная Корея.
— Слуцкий рассказывал, как тяжело выучить китайский язык. Это важно для работы в Китае?
— Знание китайского было бы большим преимуществом. Но от иностранных тренеров и игроков вовсе не ждут его изучения. Это и правда сложный для освоения язык, и для достижения хорошего уровня требуются долгие годы разговорной практики. Поэтому переводчики в китайских клубах очень ценятся.
— Слуцкий — большой любитель пошутить, расслабить игроков, он главный шоумен среди российских тренеров. Но говорит, что в Китае с юмором строго. Это так?
— Китай в целом в последние годы стал менее терпимым и открытым местом. Согласно правилам ФИФА китайская футбольная ассоциация — как и любая другая — должна быть независима от властей. Но по сути это рука китайского правительства. Поэтому все уровни власти постоянно хотят продемонстрировать, что у них все под контролем, что они не терпят ничего, что что не соответствует национальным целям Китая. Юмор в китайском футболе должен приветствоваться, но по факту это не так. Как иностранцу Слуцкому дозволяется многое — он может делать то, что делает. Китайцы склонны давать иностранцам больше свободы. Считается, что приезжие не способны понять, как на самом деле устроен Китай.
— Слуцкий в России часто критиковал судейство. А в Китае?
— Он раскритиковал Китайскую футбольную ассоциацию — за то, что после недавнего отборочного матча чемпионата мира в Китае защитник «Шанхай Порт» получил отдых, а звездный защитник «Шеньхуа» Чжу Чуньцзе — нет. В клуб он вернулся травмированным. Как и китайское правительство, футбольная ассоциация нетерпима к критике, кожа у нее тонка. Хотя не припомню, чтобы в тот раз против Слуцкого были приняты какие-либо меры.
— После Слуцкого в Китай может приехать больше российских тренеров?
— Да, по двум причинам. Первая — культурная: в китайском футболе преобладают решения, принимаемые не по футбольным побуждениям. А, например, по политическим. Или коррупционным — так, на трансферном рынке люди зачастую озабочен тем, как бы положить денег себе в карман. Не знаком с вашим футболом детально — но, насколько понимаю, политическая и правовая система России больше похожа на Китай, чем на Запад. Другими словами, российские тренеры, вероятно, лучше справятся в китайской футбольной среде. Они привыкли к вмешательству со стороны тех или иных влиятельных сторон, движимых своими интересами.
— Какая вторая причина?
— Геополитическая. Китай становится все менее привлекательным для Запада, вообще для многих людей из других стран — впрочем, не стран «глобального Юга» (Африки, Азии, Латинской Америки. — Sport24). Отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным регулярно характеризуют как очень близкие, а в конфликте с Украиной Китай предельно четко занимает сторону России.
Русские в целом становятся все более распространенным явлением в Китае. Например, в международную школу, где учится моя дочь, в этом году поступило сразу несколько русских детей. Да и в целом демографическая структура иностранцев в Китае меняется — меньше западников, больше русских, африканцев, пакистанцев, выходцев из Юго-Восточной Азии. Так что есть тенденция, которая может открыть двери для российской футбольной индустрии в целом.
— Что будет со Слуцким дальше?
— Думаю, Слуцкому будет предложено остаться в «Шэньхуа». Если он снова добьется похожего успеха, ему могут предложить должность тренера сборной Китая. Такое уже случалось, например, с Марчелло Липпи.
Анастасия Драгомир