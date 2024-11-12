Гари Линекер покинет BBC после чемпионата мира 2026 года

Со временем Гари Линекер стал самым высокооплачиваемым сотрудником BBC, получая до £1,75 млн в год. Как отмечается в сообщении вещательной корпорации, с господином Линекером было подписано новое трудовое соглашение, которое предусматривает снижение зарплаты и прекращение работы ведущим MOTD летом 2025 года. При этом господин Линекер продолжит работать на BBC вплоть до окончания чемпионата мира по футболу 2026 года. Он будет выступать ведущим подкастов на BBC Sounds, освещать Кубок Англии и ближайший чемпионат мира.