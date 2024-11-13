Алексей Миранчук рассказал, как относится к формату турнира МЛС

— На самом деле да, этот вопрос имеет быть, потому что вроде как бы, да, чемпионы известны, и потом дальше играется плей-офф. Это тоже такая система интересная. Ну, вот так они играют. Я так знаю, НХЛ так, по-моему, играет тоже, если я не ошибаюсь. Поэтому это, видимо, в Америке просто. Такая у них, так скажем, как это правильно-то выразиться, ну вот такая устоявшаяся система. Поэтому, видимо, у них так, это надо просто принять, всё, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.