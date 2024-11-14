УЕФА отстранил английского судью Кута за неподобающее поведение

Как сообщает журналист газеты The Times Мартин Циглер, решение УЕФА было принято после просмотра видео, опубликованного газетой The Sun, на котором видно, как арбитр вдыхает белый порошок во время работы чемпионате Европы 2024 года. На турнире в Германии Кут работал видеоассистентом рефери.