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УЕФА отстранил английского судью Кута за неподобающее поведение

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английского арбитра Дэвида Кута от работы на турнирах под эгидой организации за неподобающее поведение. Об этом в соцсети Х сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис.

Источник: AFP 2023

Ранее арбитра отстранили от работы на матчах чемпионата Англии из-за видео, на котором мужчина, похожий на Кута, в разговоре оскорбил бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Как сообщает журналист газеты The Times Мартин Циглер, решение УЕФА было принято после просмотра видео, опубликованного газетой The Sun, на котором видно, как арбитр вдыхает белый порошок во время работы чемпионате Европы 2024 года. На турнире в Германии Кут работал видеоассистентом рефери.

Куту 42 года. Он работает на матчах Английской премьер-лиги с 2018 года.

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