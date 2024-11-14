УЕФА отстранил английского судью Кута за неподобающее поведение

Ранее арбитра отстранили от работы на матчах чемпионата Англии из-за видео, на котором мужчина, похожий на Кута, в разговоре оскорбил бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Как сообщает журналист газеты The Times Мартин Циглер, решение УЕФА было принято после просмотра видео, опубликованного газетой The Sun, на котором видно, как арбитр вдыхает белый порошок во время работы чемпионате Европы 2024 года. На турнире в Германии Кут работал видеоассистентом рефери.
Куту 42 года. Он работает на матчах Английской премьер-лиги с 2018 года.