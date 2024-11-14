Агент рассказал о состоянии травмированного футболиста «Монако» Головина

«Александр чувствует себя хорошо, проходит определенные процедуры, — сказал Клюев. — Сейчас нет тренировок в связи с паузой на сборные, Александр отдыхает, как и остальные футболисты “Монако”, тренировки должны начаться на следующей неделе. Мы все надеемся, что Саша примет участие в первой игре после паузы на сборные. Это застарелая травма, просто нужно было время полностью залечить. Поэтому благодарны руководству РФС и главному тренеру Валерию Карпину за то, что пошли навстречу, чтобы он полностью восстановился».