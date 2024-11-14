Агент рассказал о состоянии травмированного футболиста «Монако» Головина

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин чувствует себя хорошо, он проходит восстановительные процедуры. Об этом ТАСС рассказал его агент Александр Клюев.
Головин не попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в ноябре с командами Брунея и Сирии. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, что пауза должна помочь Головину восстановиться от повреждения голеностопа. Полузащитник пропустил последний матч «Монако» в чемпионате Франции против «Страсбура» (3:1), который прошел 9 ноября.
«Александр чувствует себя хорошо, проходит определенные процедуры, — сказал Клюев. — Сейчас нет тренировок в связи с паузой на сборные, Александр отдыхает, как и остальные футболисты “Монако”, тренировки должны начаться на следующей неделе. Мы все надеемся, что Саша примет участие в первой игре после паузы на сборные. Это застарелая травма, просто нужно было время полностью залечить. Поэтому благодарны руководству РФС и главному тренеру Валерию Карпину за то, что пошли навстречу, чтобы он полностью восстановился».
Головин в текущем сезоне принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.