Футболист Головин вернулся к тренировкам с «Монако»

ТАСС, 19 ноября. Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин приступил к тренировкам с командой после процедуры восстановления от травмы голеностопа. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал агент Головина Александр Клюев.
Головин не попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в ноябре с командами Брунея и Сирии. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, что пауза должна помочь Головину восстановиться от повреждения голеностопа. Полузащитник пропустил последний матч «Монако» в чемпионате Франции против «Страсбура» (3:1), который прошел 9 ноября.
«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой. Будем надеяться, что он будет готов к предстоящей игре “Монако” в чемпионате Франции», — сказал Клюев.
Головин в текущем сезоне принял участие в 12 матчах «Монако», не отметившись результативными действиями. Ближайший матч в чемпионате Франции «Монако» проведет 22 ноября, команда дома сыграет с «Брестом». После 11 туров «Монако» идет на втором месте в таблице.